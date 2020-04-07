В Башкирии скончалась первая пациентка с COVID-19. Она умерла от отека мозга

Она два месяца лежала в больнице из-за сахарного диабета и инсульта. Там ей ампутировали бедро. После этого у женщины начались осложнения, пошел гнойный процесс. На фоне обострения у жительницы Уфы развилась застойная пневмония, поэтому у нее взяли анализ на коронавирус. Он дал положительный результат. Когда состояние больной ухудшилось, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако медикам не удалось спасти пациентку.

«Причиной смерти является отек головного мозга на фоне прогрессирующего ишемического инфаркта мозга в результате поражения сосудов. Соболезную родным и близким», — написал Хабиров в соцсети.

Он заметил, что теперь все контактировавшие с больной должны находиться на карантине в больнице.

Всего в Башкирии 12 инфицированных, написал «АиФ Уфа». В России зафиксировано 7497 случаев заражения коронавирусом в 81 регионе. За последние сутки зарегистрировано 1154 заболевших.