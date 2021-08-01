Доктор Мясников сообщил, что ковид распространяется волнами в 3 месяца

Почти везде в мире коронавирус уже полтора года распространяется волнами с периодами в три месяца. В Россию он пришел позже на 1,5 месяца, и волны заболеваемости в нашей стране запаздывают по отношению к другим странам. Поэтому мы можем предвидеть ситуацию в России. Сейчас в США и Европе как раз закончился трехмесячный период спада.

Об этом в Telegram сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Теперь мы будем, наблюдая, ждать ответ на главный вопрос: в какой степени предотвращает массовая вакцинация распространение инфекции. Как я неоднократно говорил, вакцинация обеспечивает высокую степень индивидуальной защиты. Насчет коллективного иммунитета у меня (как и у многих специалистов) были и остаются большие сомнения», — написал эксперт.

Мясников подчеркнул, что процент летальных и тяжелых случаев по миру снизился. Но число случаев инфицирования увеличилось.

«Значит, вакцинация делает свое дело как средство индивидуальной защиты. Вакцинация и ревакцинация. Поглядим, что будет дальше», — предложил врач.

По его мнению, клинически, коронавирус будет походить на ОРЗ. Со снижением доли случаев вирусных пневмоний и понижению до минимума процента смертности. Сейчас он составляет 2-2,5%. Для гриппа показатель не превышает 1-15%.

Во второй декаде июля Мясников предсказал появление новой опасной мутации коронавируса. Он призвал вакцинироваться, носить маски, держать дистанцию и избегать массового скопления людей.