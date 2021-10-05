Уже не потеря обоняния. Назван самый опасный симптом COVID-19

Наиболее опасным симптомом ковида является появление одышки. Наблюдение за частотой дыхания поможет выявить поражение легких. Об этом иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал радиостанции Sputnik.

Год назад самым ярко выраженным симптомом ковида являлась потеря обоняния. Но с распространением новых штаммов коронавируса это встречается уже гораздо реже.

Заражение коронавирусом с появлением новых мутаций стало сложнее отличить от обычного ОРВИ. Эволюция вируса изменила картину заболевания, что осложнило диагностику.

Человек может самостоятельно выявить инфекцию до того, как сдать тест на коронавирус. Самый опасный симптом — появление одышки. Если человек начинает задыхаться — это тревожный сигнал.

Частота дыхания человека в спокойном состоянии не должна превышать 20 вдохов в минуту. В противном случае следует незамедлительно обратиться к врачу, посоветовал Болибок.

Профессор Наталья Пшеничная ранее заявила, что среди ученых до сих пор нет единого мнения относительного так называемого длительного ковида.