Найден самый долго болеющий ковидом пациент. Он лежит в больнице уже год

Житель Великобритании попал с коронавирусом в больницу еще год назад. Все это время мужчине не удается справиться с болезнью. Медики отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких, но пациент пока не может ходить без посторонней помощи.

Джейсона Келка из Лидса в апреле 2020 года отправили в больницу с инфекцией грудной клетки. Позже медики выяснили, что на самом деле у 49-летнего мужчины коронавирус. Пациента перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ, сообщило издание Daily Mail.

Вирус сильно ударил по работе желудка Келка, что привело к гастропарезу. В итоге мужчина страдал от постоянных приступов рвоты. Сейчас он не может самостоятельно передвигаться по своей больничной палате.

По словам жены Келка, он добился огромных успехов за два прошедших месяца. Врачи отключили пациента от аппарата ИВЛ, но у него все еще трахеостомия — отверстие в шее для вентиляционной трубки.

«Его почки и легкие были почти полностью разрушены, и у него развилось подозрение на гастропарез (задержка опорожнения желудка — прим.ред.)», — рассказала женщина Leeds Live.

В общей сложности Келк провел в больнице уже год. Как утверждает издание, мужчина является самым долго болеющим ковидом пациентом. Его жена отметила, что если раньше стоял вопрос, вернется ли Джейсон домой, то теперь для этого появилась реальная возможность.