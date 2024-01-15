Здоровье 15 января 2024, 04:21 «Ужасная история». Врач предупредил о вреде храпа для мозга человека Лор-врач Зайцев: у храпящего человека мозг страдает от недостатка кислорода Freepik

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Храп свидетельствует о недостаточном поступлении кислорода к мозгу, что может спровоцировать развитие тяжелых заболеваний. Об опасности храпа в интервью радио Sputnik рассказал лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

«Когда человек храпит, его головной мозг не вентилируется, потому что вентиляция головного мозга осуществляется при дыхании через нос. А когда человек храпит, идет горловое дыхание. То есть мозг того, кто храпит, страдает», — отметил специалист

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Зайцев назвал храп «ужасной историей», которая может привести к подъему артериального давления, а также к инфаркту или инсульту. Храпящий человек может просыпаться уставшим и разбитым, у него нарушаются обменные процессы, отметил Зайцев.

От причин храпа поможет избавиться остеопатия, считает краниопостуролог Владимир Животов. Грамотный остеопат восстановит правильное положение костей в голове и вернется тонус мышцам.