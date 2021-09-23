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    23 сентября 2021, 19:23

    Увеличилось количество иностранок, рожающих в России, заявили в Минздраве

    Дарья Морозова

    Замдиректора департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Министерства здравоохранения Андрей Гейдеров заявил, что женщины из других стран стали чаще приезжать рожать в Россию. Об этом сообщила «Парламентская газета».

    Он уточнил, что основное количество иностранцев пользуется российской медициной именно в сфере акушерства и гинекологии. По его мнению, это направление следует развивать и дальше.

    Он отметил, что на котором месте среди иностранцев оказалась онкология, а н третьем — полное медицинское обследование.