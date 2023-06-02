02 июня 2023, 17:28
Utro.ru: высокий уровень кортизола может привести к появлению лишнего веса
Причиной появления избыточного веса может стать слишком высокий уровень кортизола в крови. Об этом сообщило Utro.ru.
Гормон, который образуется в коре надпочечников, воздействует именно на тот центр в головном мозге, который отвечает за чувство насыщения. Если же кортизола в крови много, то в таком случае человек начинает чаще испытывать ощущение голода.
Реклама
Отмечается, что высокий уровень гормона в течение продолжительного времени может привести к нарушениям в работе ЖКТ.
Как добавила «Свободная пресса», чаще всего люди пытаются найти утешение в сладкой и жирной еде.
Реклама
Реклама