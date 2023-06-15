Здоровье 15 июня 2023, 13:36 Utro.ru: употребление фасоли, чечевицы и нута способно продлить жизнь

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Для продления жизни и поддержания здоровья в свой ежедневный рацион необходимо добавить фасоль, чечевицу и нут. Об этом сообщило Utro.ru.

Отмечается, что в этих продуктах содержится большое количество полезных веществ, которые увеличивают рост полезных бактерий в кишечнике. Бобовые рекомендуется есть каждый день, однако поначалу их употребление может стать причиной метеоризма.

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Как сообщило РИА ФАН, со временем организм адаптируется к продуктам и от неприятных ощущений в ЖКТ удастся избавиться.