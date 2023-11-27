27 ноября 2023, 18:38
Utro.ru: сушеные орехи избавят от чувства усталости
Сушеные орехи зарядят энергией, справятся с упадком сил и избавят от ощущения усталости. Об этом сообщило Utro.ru.
В орехах содержится большое количество магния, витаминов группы В и полезных микроэлементов. Их можно сочетать с медом и йогуртом, такой десерт с правильным составом надолго насытит и активизирует работу мозга.
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Альтернативой бодрящего кофе, который провоцирует повышение давления, могут стать какао и несколько кусочков горького шоколада.
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