Здоровье 27 ноября 2023, 18:38 Utro.ru: сушеные орехи избавят от чувства усталости

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Сушеные орехи зарядят энергией, справятся с упадком сил и избавят от ощущения усталости. Об этом сообщило Utro.ru.

В орехах содержится большое количество магния, витаминов группы В и полезных микроэлементов. Их можно сочетать с медом и йогуртом, такой десерт с правильным составом надолго насытит и активизирует работу мозга.

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Альтернативой бодрящего кофе, который провоцирует повышение давления, могут стать какао и несколько кусочков горького шоколада.