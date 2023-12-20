20 декабря 2023, 13:58
Utro.ru: соблюдение режима сна поможет ускорить метаболизм
Метаболизм играет важнейшую роль и отвечает за энергетический обмен и поддержание жизненно важных функций. Ускорить его поможет соблюдение режима сна, сообщило Utro.ru.
Во время сна в организме вырабатываются важные гормоны, которые способствуют избавлению от лишних килограммов. Также положительно на обменные процессы влияет соблюдение питьевого режима в течение дня.
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Кроме того, ускорить метаболизм помогут массажи.
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