Здоровье 20 декабря 2023, 13:58 Utro.ru: соблюдение режима сна поможет ускорить метаболизм

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Метаболизм играет важнейшую роль и отвечает за энергетический обмен и поддержание жизненно важных функций. Ускорить его поможет соблюдение режима сна, сообщило Utro.ru.

Во время сна в организме вырабатываются важные гормоны, которые способствуют избавлению от лишних килограммов. Также положительно на обменные процессы влияет соблюдение питьевого режима в течение дня.

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Кроме того, ускорить метаболизм помогут массажи.