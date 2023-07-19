Здоровье 19 июля 2023, 14:07 Utro.ru: причиной хронической усталости может быть недостаток витамина В12

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Если человек постоянно чувствует себя уставшим, причина может крыться в том, что в организме недостаточно витамина В12. Об этом сообщило Utro.ru.

Врачи пришли к выводу, что слабое и вялое состояние может быть вызвано витаминным дисбалансом. Так как В12 главным образом можно получить из мясных продуктов, яиц и молока. Поэтому чаще всего его нехватка наблюдается у вегетарианцев и пожилых людей. Поэтому при симптомах хронической усталости нужно внимательнее присмотреться к своему рациону и обратиться к врачу.

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