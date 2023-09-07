Здоровье 07 сентября 2023, 10:46 Utro.ru: пациентам с сахарным диабетом рекомендуется добавлять в пищу корицу

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Специалисты рекомендуют добавлять в пищу корицу пациентам с сахарным диабетом второго типа. Этот продукт, по словам ученых, обладает чудодейственной способностью снижать уровень сахара в крови, написало utro.ru.

Показатели сахара можно будет стабилизировать и без приема лекарственных препаратов. Достаточно соблюдать питание, включив в рацион эту специю.

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Приправу можно добавлять в кефир, к кашам и даже к мясным блюдам. Корица хорошо сочетается с курицей, творогом и яблоками.