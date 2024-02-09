Здоровье 09 февраля 2024, 17:40 Utro.ru: овсянка помогает снизить уровень холестерина в крови

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Овсянка — один из самых эффективных продуктов для снижения уровня холестерина в крови без медикаментов. Об этом сообщило Utro.ru.

Если в течение месяца каждое утро завтракать кашей, то уровень холестерина снизится на четверть. Крупу стоит добавить в свой рацион даже полностью здоровым людям. Потому что она позволяет также гарантировать уровень сахара в крови.

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Кроме того, овсянка богата клетчаткой и нормализует пищеварение.

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