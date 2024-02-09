09 февраля 2024, 17:40
Utro.ru: овсянка помогает снизить уровень холестерина в крови
Овсянка — один из самых эффективных продуктов для снижения уровня холестерина в крови без медикаментов. Об этом сообщило Utro.ru.
Если в течение месяца каждое утро завтракать кашей, то уровень холестерина снизится на четверть. Крупу стоит добавить в свой рацион даже полностью здоровым людям. Потому что она позволяет также гарантировать уровень сахара в крови.
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Кроме того, овсянка богата клетчаткой и нормализует пищеварение.
Питание
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