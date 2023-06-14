Здоровье 14 июня 2023, 19:55 Utro.ru: фисташки помогают снизить артериальное давление

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Орехи лучше употреблять каждый день, потому что они помогают снизить артериальное давление. Об этом сообщило Utro.ru.

Лучшим выбором для гипертоников будут фисташки. Они богаты различными полезными веществами, которые помогают стабилизировать работу кровеносной системы. В частности, содержащиеся в фисташках аминокислоты не вырабатываются организмом самостоятельно, их можно получить только изве. Отмечается, что не стоит есть больше 50 орехов в день.

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