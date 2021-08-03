Ученые назвали приближающие смерть утренние привычки

Ученые назвали четыре утренние привычки, которые могут приблизить смерть и вызвать серьезные болезни. Но отказ от них улучшит состояние здоровья.

Как сообщил «Московский комсомолец» со ссылками на различные исследования, отказ от завтрака на 87% повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Любители пропускать первый прием пищи также страдают от проблем с весом. Люди, которые питались утром полноценно, сжигали вдвое больше калорий в течение дня.

На уровень глюкозы в крови может повлиять всего одна кружка кофе, выпитая до еды. Черный кофе, выпитый на голодный желудок способен повлиять на уровень глюкозы, поэтому до завтрака лучше выпить стакан теплой воды, а кофе уже после приема пищи.

На завтрак не стоит пить сладкие напитки. Выпитый сок во время первого приема пищи повышает риск диабета на 16%. Ученые советуют заменить напиток на свежие фрукты с большим содержанием клетчатки.

На завтрак необходимо отказаться от бекона. Всего один кусочек в день может увеличить вероятность колоректального рака на 20%. Опухоль в толстом кишечнике появится с большой долей вероятности, если есть около 25 граммов этого продукта.