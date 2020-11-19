Усугубляет ли курение течение коронавируса? Объяснил профессор
Профессор Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Андрей Демин рассказал радио Sputnik, может ли курение усугубить течение COVID-19.
Демин обратил внимание на то, что очень многие системы человеческого организма имеют колоссальные резервы. Резерв есть и у системы дыхания.
Когда человек употребляет спиртное и табак, он пребывает в иллюзии, что полностью здоров. Однако эти функциональные резервы у него резко снижаются.
«А когда организм еще нагружается заболеваниями, особенно таким неприятным, как вирусные болезни, вроде COVID-19, тогда уже получается видно дно. Кто-то это дно начинает даже пробивать», — добавил профессор.