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    19 ноября 2020, 12:59

    Усугубляет ли курение течение коронавируса? Объяснил профессор

    Артур Блянихов

    Профессор Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Андрей Демин рассказал радио Sputnik, может ли курение усугубить течение COVID-19.

    Демин обратил внимание на то, что очень многие системы человеческого организма имеют колоссальные резервы. Резерв есть и у системы дыхания.

    Когда человек употребляет спиртное и табак, он пребывает в иллюзии, что полностью здоров. Однако эти функциональные резервы у него резко снижаются.

    «А когда организм еще нагружается заболеваниями, особенно таким неприятным, как вирусные болезни, вроде COVID-19, тогда уже получается видно дно. Кто-то это дно начинает даже пробивать», — добавил профессор.