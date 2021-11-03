Устройство для проверки QR-кодов вакцинированных разработали в России

Разработчики из российской IT-компании Addreality сделали устройство для проверки QR-кодов вакцинированных или переболевших коронавирусом. Оно работает с помощью искусственного интеллекта. Об этом в пресс-службе Addreality рассказали РИА «Новости».

Представители компании постарались объяснить журналистам, как именно функционирует девайс. Сначала он сканирует QR-код, а затем проверяет его в единственном федеральном решении для верификации QR-кодов, которое предложили Минцифры. После верификация кода устройство контролирует наличие маски и желает хорошего отдыха.

Состоит механизм из экрана, камеры с функцией распознавания лиц и процессора, который можно настроить на проверку подлинности паспорта и любых других документов. Специалисты ожидают, что скоро их разработка появится во всех популярных общественных местах: ресторанах, аэропортах, торговых центрах и так далее.

«Создатели решения отмечают, что используемое программное обеспечение для распознавания документов не передает личные данные посетителей на обработку в сторонние сервисы или третьим лицам», — подчеркнули важную деталь о безопасности гаджета в организации.

Сейчас в России работает единственное, как подчеркнули в Минцифрах, приложение для верификации QR-кодов. Оно называется «Госуслуги Стопкоронавирус». Сервис сканирует сертификат о вакцинации и запрашивает подтверждение информации в Минздраве. Для проверки результатов ПЦР-тестирования приложение делает запрос в Роспотребнадзор.