Установлен штамм лактобацилл, активный против коронавируса

Ученые из Нижегородского института эпидемиологии и микробиологии имени Блохиной совместно с коллегами из Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» установили штамм лактобацилл, который активен против COVID-19. Работы велись с начала 2020 года.

Как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, исследователи изучили противовирусную активность шести штаммов лакто- и бифидобактерий. Они входят в состав авторских пробиотиков против эпидемического вируса гриппа H1N1, высокопатогенного штамма вируса гриппа птиц H5N6 и вируса SARS-CoV-2.

«Установлено, что пробиотические штаммы лактобацилл и один штамм бифидобактерий проявляют выраженную активность против вирусов гриппа, а один из штаммов лактобацилл активен и в отношении вируса SARS-CoV-2», — говорится в сообщении.

В институте также проводятся исследования по разработке прототипа вакцины против коронавируса. Он основан на авторской молекулярной платформе.

«Работа над созданием вакцины продолжается. Предполагается, что она может быть применена в будущем в качестве интраназальной вакцины для вакцинации детей и лиц пожилого возраста», — напомнили в ведомстве.

В России коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции достиг примерно 60%. Это обнадеживающий результат, но недостаточный. Необходимо добиться показателя в 90%.