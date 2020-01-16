Установку для точной диагностики рака запустили на Урале

«Суть метода в том, что радиофармпрепараты вводятся в ту зону человека, которую мы хотим изучить. Изотоп распадается, дает излучение и помогает нам с помощью ПЭТ-сканера диагностировать заболевание. Метод не имеет никаких медицинских противопоказаний, применяется во всем мире», — рассказал директор Центра ядерной медицины Сергей Бажуков.

Отмечается, что центр при УрФУ — первый такой университетский центр в стране. Препараты, которые здесь изготовят, будут использоваться в ПЭТ-Центре свердловского онкоцентра. Сейчас два ПЭТ-сканера онкологического центра обслуживают «путем ежедневных вертолетных полетов из Уфы, где есть маленький циклотрон».

Также препаратами Центра ядерной медицины смогут обеспечить еще шесть томографов, однако из-за особенностей изотопов доставка возможна только в радиусе 250-300 километров.

Первый проректор УрФУ Сергей Кортов пояснил, что циклотрон — лишь сердце центра.

«Циклотрон производит не готовую фармацевтическую продукцию, а только создает изотопы, которые в чистом виде опасны для человека. Далее они попадают в горячие камеры, где происходит капсулирование. Только в таком виде их можно доставлять в клинику. Сам циклотрон запущен, а радиохимический комплекс тестируется. До потребителя радиофармпрепараты дойдут, как только центр получит лицензию Минпромторга, то есть в конце 2020 года», — объяснил Кортов.