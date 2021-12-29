Установили новый «слышимый» симптом заражения «омикрон»-штаммом

Как заявили ученые, «омикрон»-штамм коронавируса теперь можно «услышать». В частности, с ним связали изменения в тембре голоса пациентов, передал РЕН ТВ.

Помимо этого, сами больные регулярно жалуются на першение в горле. Роспотребнадзор заявил, что «омикрон» активнее и быстрее «сородичей» наносит удар по легким и бронхам. При этом симптоматика зачастую похожа на сезонный грипп. Специалисты уверены: знание признаков заболевания может прервать цепочку распространения инфекции.

«Омикрон»-штамм в силу своей высокой заразности повышает риски заражения коронавирусом в транспорте и торговых центрах. Об этом рассказала замдиректора МНИИЭМ имени Габричевского при Роспотребнадзоре Татьяна Руженцова .

Шансы заразиться «омикроном» больше в помещениях, где много людей. К таким потенциально опасным общественным местам также относятся транспорт и торговые центры, театры, кинозалы и концертные площадки. Предновогодние корпоративы тоже могут стать возможным рассадником заразы, предупредила Руженцова.