Усталость и апатию назвали признаками рака

Усталость и апатия по утрам могут быть признаками рака. Об этом рассказал химиотерапевт и онколог Андрей Базылев в интервью для Пятого канала.

«При первых признаках постоянной усталости, быстрой утомляемости, внезапной одышке при минимальной физической нагрузке обязательно обратитесь к врачу — это может быть необязательно симптом онкологического заболевания, но это говорит о том, что работа организма нарушена», — заявил Базылев.

Именно своевременное посещение врача, по словам эксперта, поможет выявить настоящую причину сильной усталости и устранить ее, какой бы она ни была. Он также отметил, что не только онкологическое заболевание может провоцировать похожие признаки, это зачатую является показателем сниженного гемоглобина или общего отравления организма.

О том, что усталость может указывать на злокачественные опухоли, говорили также и британские ученые. Их исследование публиковало издание Express. Вместе с ними о раке могут сигнализировать депрессия, чувство тревоги и потеря интереса к ранее приносящим радость вещам.