Услуги стоматологов подорожали в России

Услуги стоматологов стали обходиться россиянам дороже на 10-15%. Причинами повышения цен стали проблемы с логистикой и рост курса валют, заявили члены профессионального сообщества.

«Повышение курса доллара приводит к неминуемому росту цен. Второй момент — сейчас имеется гиперспрос: как люди скупают дорогостоящую электронику в ожидании роста цен, точно так же они спешат получить и стоматологические услуги», — сообщил «Известиям» президент Стоматологической ассоциации России Андрей Яременко.

Он уточнил, что в небольших частных клиниках стоимость услуг выросла на 10-15%. По словам главврача стоматологической клиники Геннадия Шаргородского, российские специалисты в своей работе используют 98% импортных материалов. Из других стран привозят материалы для пломб, слепочные массы, импланты и различное оборудование.

«Медицинская сфера не попала под санкции, но из-за подскочившего курса валют и проблем с логистикой отрасль переживает тяжелые времена», — подчеркнул главный стоматолог Московской области Михаил Сойхер.

Он добавил, что пока ситуацию на рынке предсказать сложно. При этом врач призвал не ждать резкого подорожания стоматологических услуг.