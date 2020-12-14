Найдена усложняющая лечение COVID-19 особенность иммунитета

Необычные антитела ученые обнаружили в крови пациентов. Они атаковали мозг, сосуды, соединительную ткань, желудочно-кишечный тракт, а также саму иммунную систему, из которой они и вышли. Ученые назвали их аутоантителами.

Тесты показали, что чем больше из в крови у пациентов антител, тем тяжелее было их состояние.

«Одни аутоантитела фактически мешают формированию иммунного ответа к коронавирусу пока другие атакуют органы и повреждают их», — рассказал иммунобиолог Аарон Ринг. Он отметил, что так как они остаются в организме человека, даже когда возбудитель уничтожается, то потом человек сталкивается с серьезными проблемами со здоровьем.

Авторы исследования обследовали 194 пациентов с различной степенью тяжести коронавирусной инфекции и различным количеством аутоантител. В ходе исследования они выяснили, что иммунные антитела блокируют вирусы, цепляясь за белки на их поверхности. Аутоантитела имеют неправильную форму и связываются с белками клетки органов, уничтожая их.

Ученые отметили, что аутоантитела были и у здоровых людей. Но при этом они вели себя спокойно и не атаковали организм. Активизировались и усиливались они только при появлении коронавируса. Перенесенная коронавирусная инфекция может повлиять на память и концентрацию внимания вдобавок к общей слабости и утомляемости. Для того, чтобы пережить эти моменты пациенту стоит на время расслабиться и дать организму время для восстановления.