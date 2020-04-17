Усиленный контроль за въездом введут в Курганской области на Пасху
Из-за празднования Пасхи на трассах и въездах в некоторые населенные пункты Курганской области введут усиленный контроль. Такая мера связана с борьбой с коронавирусом. Об этом написало ИА Ura.ru.
В субботу усилятся контроль на въезде в регион. На въездах в ряд населенных пунктов таких, как Далматово, Чимеево, будут организованы блок-посты и выставлены дополнительные патрули ДПС.
По словам властей, данная мера поможет сократить массовые скопления людей в храмах.