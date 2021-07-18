Усиление заразности коронавируса не повысило тяжесть ковида

Агрессивные штаммы коронавируса являются более заразными и вытесняют остальные, но вместе с тем тяжесть заболевания не усиливается. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель екатеринбургского филиала научного центра «Вектор» Александр Семенов.

Когда появляется более заразный штамм, он вытесняет остальные варианты вируса, которые распространяются медленнее. Они перестают размножаться и уходят со сцены. По словам ученого, это совершенно естественный процесс.

Чем заразнее вирус, тем эффективнее он циркулирует. Но вот тяжесть самого заболевания при этом не прогрессирует.

«Идеальный паразит не стремится убить своего хозяина», — отметил Семенов.

Ученый напомнил, что существует еще много других коронавирусов, которые вызывают сезонные простуды. Они тоже довольно заразные, но от них никто не умирает.

В научном центре ДНКОМ ранее признали, что остановить мутации коронавируса невозможно, однако отметили, что при этом он мутирует гораздо медленнее, чем грипп.

Между тем в Токио выявили первый случай коронавируса у спортсменов в Олимпийской деревне.