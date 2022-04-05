Уровень заражения «стелс-омикроном» в России достиг 80%

В России доля подвида омикрон-штамма ВА.2 («стелс-омикрона») выросла до 80%. На втором месте сублиния ВА.1 — с долей в 12%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию руководителя научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анны Черкашиной.

«В последние две недели в России наблюдается доминирование подлинии ВА.2 варианта „омикрон“ — его доля составляет уже около 80%. Второе место занимает подлиния ВА. 1 — ее доля около 12%. Доля образцов, относящихся к линии ВА.1.1 стабильно снижается в течение последнего месяца», — рассказала Черкашина.

По ее словам, рост заболеваемости коронавирусной инфекцией из-за распространения сублиний омикрон-штамма пока не наблюдается.

При этом вариант «дельта» в настоящее время представлен в России единичными образцами и составляет не более 0,3-0,5% от всего объема циркулирующего коронавируса.

Штамм коронавируса В.1.1.529 был обнаружен в 2021 году в Африке. В дальнейшем он получил именование «омикрон». В феврале 2022 года в России были выявлены три основные линии штамма — ВА.1, ВА.2, ВА.3.

Ранее специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила о том, что штамм «омикрон» может стать последней вариацией коронавируса. Однако пока достоверно утверждать это нельзя. По словам Вуйнович, сейчас нет признаков, указывающих на то, что в мире могут появиться новые опасные штаммы коронавируса. Однако, как уточнила представитель ВОЗ, они могут возникнуть к осени.