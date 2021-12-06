Уровень заболеваемости ковидом увеличился в Красноярском крае

Уровень заболеваемости COVID-19 увеличился в Красноярском крае. Об этом заявил глава местного Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, написал «Kp.ru».

Вследствие незначительного ухудшения эпидемической обстановки в крае увеличился охват ПЦР-тестов. По словам Горяева, теперь он составляет 378 исследований на 100 тысяч жителей региона, при норме 300 на 100 тысяч.

Горяев напомнил, что тестирование на коронавирус должны проходить все, кто заметил у себя симптомы гриппа или ОРВИ, и все контактирующие с ними лица.

«Усилена работа санитарно-карантинного пункта пропуска в аэропорту Красноярска, увеличено количество тестирований красноярцев, вернувшихся из заграницы», — отчитался чиновник.

По его словам, в процентном соотношении статистика сейчас выглядит так: люди в возрасте от 65 лет начали чаще болеть на 44,8%, а прирост заболеваемости у красноярцев, которым от 50 до 64 лет составил 20,2%. При этом выросло и количество болеющих школьников — на 17%, и на 11% стали больше болеть взрослые, которым от 30 до 49 лет.