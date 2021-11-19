Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье достиг 69,9%

Уровень коллективного иммунитета в Московской области достиг 69,9%. В регионе полностью вакцинировался 3 951 881 человек. Об этом сообщили на сайте стопкоронавирус.рф.

«Данные по вакцинации от COVID-19 в Московской области на 19 ноября: 4 256 971 — вакцинация первым компонентом, 3 951 881 — полная вакцинация, 69,6% — коллективный иммунитет», — сказано в сообщении.

По данным на 12 ноября, в Московской области уровень коллективного иммунитета составлял 68,4%.

В Москве, по данным на 19 ноября, первым компонентом вакцинировались 6 080 506 человек, полный курс вакцинации прошли 5 538 247 жителей. При этом уровень коллективного иммунитета в столице достиг 67,1%.

Сейчас этот показатель превышает 60% в 11 регионах России, отметила вице-премьер Татьяна Голикова. Это Чукотка (73,2%), Тува (71%), Севастополь (70%), Подмосковье (69,6%), Карелия (69,6%), Москва (67,1%), Санкт-Петербург (67,1%), Чечня (63,3%) Мурманская (63,2%) области, Ненецкий автономный округ (62,6%) и Белгородская (62,5%).

В целом по России уровень коллективного иммунитета составляет 50,2% — на прошлой неделе этот показатель составлял 49%. Первую прививку от коронавируса сделали 66 400 393 россиянина, полную вакцинацию прошли 58 713 240 человек.