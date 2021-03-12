Врачи рассказали, как распознать критический уровень холестерина

Холестерин необходим для нормальной работы организма. Однако его избыток ведет к сердечно-сосудистым и другим заболеваниям. Высокий уровень холестерина можно обнаружить с помощью анализа крови. Иногда об этом могут говорить и внешние признаки, отметил портал Medical News Today.

Холестерин содержится в клеточных мембранах всех животных. Он обеспечивает устойчивость мембран к температуре, а также нужен для выработки витамина D и различных стероидных гормонов. Холестерин попадает в организм вместе с пищей и вырабатывается печенью.

При очень высоком уровне холестерина под кожей могут образоваться липомы, а на радужке — появиться светло-серые круги. По данным американского Национального института сердца, легких и крови, в основном эти симптомы возникают у людей с семейным диагнозом высокого холестерина.

Точно определить, повышен ли холестерин и насколько это опасно, может только врач. Анализы на холестерин тем, кому за 50, советуют сдавать регулярно, раз в один-два года.

Чтобы снизить риск инфаркта, инсульта и других неприятностей, связанных с высоким уровнем холестерина, стоит отказаться от курения, больше двигаться и есть здоровую пищу, советуют врачи.