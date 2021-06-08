Уровень антител после вакцинации «ЭпиВакКороной» можно будет проверить и в платных лабораториях

После вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» можно сделать тест для оценки иммунитета в коммерческих лабораториях. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

«ГНЦ ВБ „Вектор“ расширяет возможности для тестирования граждан, привитых вакциной „ЭпиВакКорона“. Помимо бесплатного тестирования в регионах Российской Федерации, тестирование на антитела после вакцинации „ЭпиВакКорона“ доступно теперь и в коммерческих лабораториях», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Роспотребнадзор добавил, что тестирование уже можно пройти в лабораторной службе «Хеликс». В ближайшее время такая услуга появится в сети лабораторной диагностики «Гемотест» и «Ситилаб». Список лабораторий для измерения уровня антител за деньги постепенно будет расширяться.

Оценку поствакцинального иммунитета имеет смысл проводить не ранее, чем спустя 42 дня после первой первой прививки. Исследование проводят с использованием тест-системы «SARS-CoV-2-IgG-Вектор». Она разработана с учетом особенностей формирования иммунитета в ответ на введение пептидной вакцины.

Человек перед тестированием по возможности должен показать сертификат о получении прививки «ЭпиВакКорона».