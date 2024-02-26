Здоровье 26 февраля 2024, 16:30 Уролог Журавский рассказал, что щавель, шпинат, свекла и цитрусовые повышают риск образования камней в почках

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Уролог-андролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Дмитрий Журавский в беседе с изданием «Доктор Питер» перечислил продукты, которые могут спровоцировать образование камней в почках.

Медик пояснил, что камни формируются из-за изменения химического состава мочи и повышения в ней уровня солей. Пациентам с риском образования камней необходимо с осторожностью употреблять в пищу щавель, шпинат, петрушку, укроп, ревень, свеклу, цитрусовые, написали «Известия».

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Переизбыток щавелевой кислоты в рационе блокирует выведение солей из организма, пояснил Журавский.