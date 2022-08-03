Уролог Степанов рассказал, с какими болезнями часто путают стресс

Ведущий специалист, уролог-андролог «СМ-клиника» Владимир Степанов рассказал, с какими болезнями можно спутать стрессовое состояние. Об этом он сообщил изданию Ura.ru.

По словам медика, из-за состояния стресса у человека могут возникнуть боли в пояснице и появиться ощущение, что воспалились почки. Однако причиной часто являются обычные спазмы межреберных мышц.

«От стресса почка заболеть не может. Но стресс может привести к спазму межреберных мышц в поясничной зоне. И людям кажется, что заболели почки. При этом это могут болеть межреберные нервы, а также может быть Herpes zoster, опоясывающий герпес, связанный с вирусным поражением нервов, идущим по реберным дугам, когда позже на коже появляются высыпания», — добавил Степанов.

Врач отметил, что стресс даже может спровоцировать симптомы цистита.

«Симптомы, как частое хождение в туалет, но без боли, многие женщины путают с циститом. Но это может быть связано со стрессом. При обследовании мы проверяем наличие воспалительного процесса, работу мышц мочевого пузыря, то есть детрузора, если не находим ничего, то ставим диагноз гиперреактивность мочевого пузыря <…>», — подчеркнул медик.

Он добавил, что это может быть как симптомакомплекс, сопровождающий ряд заболеваний, так и самостоятельное явление.