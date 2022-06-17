Уролог Степанов рассказал, почему так опасно сидеть на холодных камнях

Запущенный цистит у женщин или простатит у мужчин могут привести к очень серьезным последствиям: если воспалительный процесс не остановить, человеку может понадобиться даже удаление почек. Об этом Ura.ru рассказал врач — уролог-андролог Владимир Степанов.

«Нередки случаи, когда молодые ребята, школьники, просто посидев в летний период на парапете, на гранитной набережной, ничего под себя не подстелив, получают простатит. Что касается женщин, девушек — у них велики риски развития цистита, то есть острого воспалительного процесса в мочевом пузыре с возможностью распространения вверх по мочевыводящим путям к почкам. Далее может возникнуть острый пиелонефрит и даже абсцесс, гнойники в тканях, которые требуют хирургического вмешательства», — рассказал врач.

Он посоветовал никогда не сидеть на холодном — даже летом, когда кажется, что камни прогреты солнцем, они остаются холодными внутри и при длительном контакте могут привести к локальному переохлаждению.