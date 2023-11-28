Здоровье 28 ноября 2023, 16:27 Уролог Смерницкий рассказал, что в проруби после бани нельзя находиться более 5–7 минут

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Зимой возрастает риск замерзнуть и застудить половые органы. Как от этого уберечься мужчинам Life рассказал врач-уролог Андрей Смерницкий.

Он посоветовал не сидеть на холодном и обязательно одеваться по погоде. Легкие брюки лучше сменить на штаны с начесом, а также носить термобелье. В джинсах на голое тело в мороз не стоит находиться на улице дольше семи минут.

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«Нырять после бани в снег — это очень здорово, это повышает устойчивость к вирусным инфекциям, тем не менее нахождение в проруби и в снегу более 5-7 минут приводит к переохлаждению», — подчеркнул врач.

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