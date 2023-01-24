Здоровье 24 января 2023, 13:34 Уролог Садыков предостерег мужчин от частого похода в бани и сауны

Читать 360tv в

Уролог-андролог, руководитель отделения «Центр мужского здоровья» сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник» Гусейин Садыков в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, чем опасны бани и сауны для мужского здоровья.

Как отметил медик, при частых походах в баню, а также при приеме горячих ванн у мужчины может развиться бесплодие.

Реклама

«Частый и длительный прием ванн, а также регулярное посещение сауны и бани могут привести к снижению синтеза тестостерона в клетках Лейдига (гормонопродуцирующие клетки в тканях яичек)», — процитировали «Известия» медика.

Реклама

У мужчин снижается либидо и развивается эректильная дисфункция. При планировании беременности мужчине необходимо полностью отказаться от приема горячих ванн, а также от посещения сауны и бани, резюмировал Садыков.