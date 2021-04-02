Уролог рассказал, как сохранить мужское здоровье

Медик рассказал, что для тонуса мужского здоровья необходимо отказаться от случайных сексуальных связей. Помимо этого, он отметил важность повседневнго рациона, сообщил NEWS.ru уролог Николай Захарченко.

Врач заявил, что если для мужчины это требование кажется невыполнимым, то следует по крайней мере идти по пути снижения вреда. Уролог напомнил о средствах защиты и об интимной гигиене.

Захарченко рассказал, что нарушение эрекции бывает разное. На уровень влечения может влиять психологическое состояние. Иногда достаточно поговорить с человеком, обсудить проблему и проблема решается.

«Иногда слабая эрекция бывает из-за кровенаполнения органа, бывают нарушения в сосудистом русле, и эрекция не наступает должным образом», — добавил Захарченко.

Он также дополнил, что если мужчина замечает у себя эректильную дисфункцию, то не обязательно сразу покупать виагру и другие препараты для повышения потенции. По словам специалиста, перед применением таких вещей обязательно стоит проконсультироваться с лечащим врачом.