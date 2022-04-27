Уролог рассказал, как побороть мочекаменную болезнь

Врач уролог-андролог КДЦ «Клиника Здоровья» Наталья Мочалова рассказала, как побороть мочекаменную болезнь. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Медик пояснила, что подобное заболевание возникает из-за сидячего образа жизни, а также проблемы с обменом веществ. По словам врача, чтобы победить данное состояние, необходимо пить как можно больше воды, а также больше двигаться. Если пациент испытывает острые боли, ему стоит принять обезболивающие препараты.

«Для предотвращения роста и повторного образования камней крайне важно соблюдать рекомендации по питанию и образу жизни. Желательно знать химический состав камня, чтобы придерживаться строго определенной диеты», –посоветовала врач.