Уролог предупредил о пандемии устойчивой к антибиотикам инфекции

В России наблюдается пандемия половой инфекции, устойчивой к лечению антибиотиками. Речь идет о микоплазмозе, вызванном бактерией Mycoplasma genitalium, сообщил уролог и телеведущий Евгений Греков.

«В стране сейчас пандемия устойчивой ко всем антибиотикам Mycoplasma genitalium. В Москве завал», — сказал врач в эфире радио «Говорит Москва».

По словам Грекова, микоплазмоз «не лечится практически ничем», а бактерия-паразит вызывает простатиты и бесплодие.

«Проявляется как гонорея, течет гной из уретры, запаха нет, вызывает страшнейшие циститы (воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря — ред.)», — описал он течение заболевания.

Доктор посоветовал пользоваться презервативами, а если был оральный контакт, обязательно обработать все антисептиками.

Он добавил, что ситуация по заболеваниям, передающимся половым путем, «резко ухудшилась». И призвал проверять своих половых партнеров.

Также Греков сообщил, что аденома простаты не переходит в онкологическое заболевание. А дефицит тестостерона почти наверняка вызывает рак.

По его словам, пациенты, решившие лечить дефицит тестостерона травами, приходят, когда раковая опухоль предстательной железы уже давно развилась.