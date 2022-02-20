Уролог перечислил самые частые проблемы репродуктивного здоровья мужчин

Современные мужчины чаще всего сталкиваются с тремя проблемами в репродуктивном здоровье. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал врач — уролог-андролог, доктор медицинских наук Ника Ахвледиани.

На первое место он поставил раннее семяизвержение. По словам эксперта, эта проблема наблюдается сегодня у 30% мужчин.

Второе место врач отдал эректильной дисфункции, или проблемам с потенцией. Он отметил, что во всем мире около 16% мужчин жалуются на эти неприятные случаи.

«Если брать Россию, то у нас, к сожалению, это состояние встречается чаще, чем во всем мире. По данным российских масштабных исследований, нарушение эрекции отмечается почти у половины мужчин», — заявил Ахвледиани.

С третьей проблемой могут помочь только врачи. Это бесплодие. Врач отметил, что в мире около 15% пар не могут завести ребенка и в половине случаев роль играет мужской фактор. Эксперт подчеркнул, что в России статистика по таким заболеваниям не отличается от мировой.