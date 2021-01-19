Уролог объяснил, как без вреда для здоровья носить термобелье в морозы

Специалист напомнил, что, когда человек мерзнет, у него падает иммунитет. Это провоцирует развитие воспалительных явлений в органах малого таза. Дело в том, что при охлаждении сужаются кровеносные сосуды, из-за чего развиваются цистит и воспаление половых органов у женщин. Мужчинам грозит возникновение простатита и проблемы с органами мошонки.

«В холодное время года обувь и одежда должны быть сухими и теплыми. Не бойтесь, что из-за перегрева в области мошонки сперматогенез может ухудшиться. Напротив, так вы предотвратите воспалительные процессы в предстательной железе и яичках», — уточнил Садыков.

Он предупредил, что пользоваться подогревом сидений в автомобиле крайне вредно по причине перепада температур. Термобелье и утепленные колготки являются безопасной одеждой, благодаря которой не придется мерзнуть при холоде. Вместе с тем нельзя забывать снимать утеплители при долгом времяпровождении в отапливаемом месте.