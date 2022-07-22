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    22 июля 2022, 13:24

    Уролог назвал продукты, которые укрепляют мужское здоровье

    Артур Блянихов

    Врач-уролог Александр Данилов рассказал изданию Lenta.ru, какие продукты полезны для мужской потенции.

    Данилов порекомендовал есть морепродукты, яйца и принимать фолиевую кислоту для укрепления мужского здоровья.

    «Яйца содержат не только достаточное количество холестерина, но и высококачественный белок, а также витамин D и аспарагиновую кислоту, которые также благоприятно сказываются на выработке тестостерона», — цитирует специалиста «Политика Сегодня».

    Среди других полезных продуктов, выделенных урологом — телятина, орехи, печень и морепродукты. В них содержатся цинк, бор, магний и селен, которые необходимы мужскому организму.