Уролог назвал продукты, которые укрепляют мужское здоровье

Врач-уролог Александр Данилов рассказал изданию Lenta.ru, какие продукты полезны для мужской потенции.

Данилов порекомендовал есть морепродукты, яйца и принимать фолиевую кислоту для укрепления мужского здоровья.

«Яйца содержат не только достаточное количество холестерина, но и высококачественный белок, а также витамин D и аспарагиновую кислоту, которые также благоприятно сказываются на выработке тестостерона», — цитирует специалиста «Политика Сегодня».

Среди других полезных продуктов, выделенных урологом — телятина, орехи, печень и морепродукты. В них содержатся цинк, бор, магний и селен, которые необходимы мужскому организму.