Уролог Минздрава предупредил о заражении коронавирусом половым путем

Тщательно мыть руки и не трогать лицо для того, чтобы обезопасить себя от коронавируса оказалось недостаточно. SARS-CoV-2 вполне может передаваться половым путем. Об этом заявил главный уролог Минздрава, академик РАН Дмитрий Пушкарь.

В эфире телеканала «Россия 24» он уточнил, что это самый частый вопрос, который ему задают по заражению новым возбудителем.

«Коронавирус передается половым путем, конечно. Но мы прекрасно понимаем, что если начинается путь сближения, то тут половой путь не самый главный», — заявил врач и отметил, что об этом нужно помнить, даже находясь на карантине.

Ранее медицинский специалист предостерег пары от занятий сексом, если у одного из партнеров есть симптомы ОРВИ. Он пояснил, что в этом не поможет даже презерватив, так как его мембрана не способна сдержать вирус.

Кроме того, здоровый человек, находясь рядом с болеющим партнером, позволяет возбудителям накапливаться в его организме. Это приводит к тому, что его течение его заболевания станет тяжелее.

Пока весь мир уходит на карантин, производители презервативов предупредили о скором дефиците своего товара. Из-за пандемии коронавируса поставки сырья сократились в два раза. Накопленного запаса хватит только на несколько месяцев.