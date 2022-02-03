Уролог Мазуренко рассказал, с какого возраста надо проверяться на рак простаты

Уролог Денис Мазуренко рассказал, в каком возрасте мужчинам следует проверяться на рак простаты. Об этом сообщило РИА ФАН.

Врач уточнил, что этот вид рака очень распространен у мужчин и является частой причиной смерти. Он отметил, что до 40 лет на это заболевание проверяться вообще бессмысленно.

«В 40 лет анализы нужно сдавать тем парням, у которых среди предков по мужской линии был рак предстательной железы. Всем остальным — в 45», — объяснил Мазуренко.