Уролог Лубенников заявил, что бег и авиаперелеты провоцируют выход камней из почек | 360°

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Уролог Лубенников заявил, что бег и авиаперелеты провоцируют выход камней из почек

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Врач-уролог, андролог, член Европейской ассоциации урологов (EAU), доктор медицинских наук Александр Лубенников в разговоре с журналистами Ura.ru заявил, что спортивные нагрузки, авиаперелеты, а также употребление большого количества жидкостей могут спровоцировать выход камней из почек.

«Причиной выхода камней из почек может быть повышенное выделение мочи при употреблении большого объема жидкости, фруктов, в том числе арбузов, мочегонных лекарственных препаратов. Также спровоцировать может любое вибрационное воздействие: бег, езда по неровной дороге на автомобиле, авиаперелет, прыжки и так далее», — объяснил Лубенников.

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Врач предупредил, что ни в коем случае нельзя самостоятельно провоцировать выход камней из органа, поскольку человек может столкнуться с резкой болью. Кроме того, в почках может возникнуть воспаление.

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Лубенников посоветовал людям с такой проблемой не прикладывать грелки и не принимать горячие ванны.

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