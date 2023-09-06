Здоровье 06 сентября 2023, 17:33 Уролог Кузин рассказал, что пиелонефрит у детей может проявляться раздражительностью и невнимательностью

Читать 360tv в

Острая форма пиелонефрита всегда протекает с большим количеством симптомов, а хроническая — может быть почти незаметной. Об этом Life рассказал хирург, уролог-андролог Сергей Кузин.

Заметить хронический пиелонефрит у ребенка непросто. По словам врача, стоит начать беспокоиться, если он стал сильно уставать, снизилась концентрация внимания и появилась необоснованная раздражительность. При возникновении этих симптомов нужно обязательно обратиться к врачу.

Реклама

«Если вы заметили у малыша симптомы заболевания, следует обратиться к педиатру, который назначит первичное обследование и при необходимости направит к урологу или нефрологу», — объяснил Сергей Кузин.

Авторы: