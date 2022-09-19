Уролог Исаев рассказал, почему нельзя лечить заболевания мочеполовой системы народными средствами | 360°

Здоровье 19 сентября 2022, 13:52 Поделиться Telegram

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Viber Уролог Исаев рассказал, почему нельзя лечить заболевания мочеполовой системы народными средствами

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При возникновении проблем при мочеиспускании следует сразу обращаться к специалисту. Лечение народными методами, например, травяными сборами, может скрыть симптомы, однако не искоренит причину заболевания, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-уролог Тимур Исаев.

«Покупая всякие травки, брусничный сбор, клюквенный сбор, мы заглушим симптоматику. На фоне приема травяных препаратов либо легких уросептических препаратов не вылезет та причина, которая вызывает проблему. Тогда возникает рецидив, это уходит в хроническую форму», — объяснил врач.

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Поэтому при возникновении болей, рези при мочеиспускании, а также при частых позывах малыми объемами нужно как можно скорее обратиться к врачу, чтобы он назначил анализы и действенное лечение.

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