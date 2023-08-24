24 августа 2023, 22:50
Уролог Гадзиян заявил, что резкая потеря веса может навредить почкам
Почки — очень важный орган, который не только очищает организм, но и влияет на артериальное давление. Уролог Марк Гадзиян перечислил привычки, которые способны сильно навредить этому органу. Об этом сообщил «Доктор Питер».
«Резкая потеря веса, дефицит жиров могут спровоцировать патологическую подвижность почки, а большое потребление белков — увеличить риск образования камней», — пояснил медик.
Реклама
По словам специалиста, вред почкам может нанести использование мочегонных препаратов с целью похудеть. Также опасно для организма откладывание подходов в туалет, написал «ФедералПресс».
Врачи
Реклама
Реклама