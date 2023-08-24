Здоровье

24 августа 2023, 22:50

Уролог Гадзиян заявил, что резкая потеря веса может навредить почкам

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Почки — очень важный орган, который не только очищает организм, но и влияет на артериальное давление. Уролог Марк Гадзиян перечислил привычки, которые способны сильно навредить этому органу. Об этом сообщил «Доктор Питер».

«Резкая потеря веса, дефицит жиров могут спровоцировать патологическую подвижность почки, а большое потребление белков — увеличить риск образования камней», — пояснил медик.

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По словам специалиста, вред почкам может нанести использование мочегонных препаратов с целью похудеть. Также опасно для организма откладывание подходов в туалет, написал «ФедералПресс».

Врачи

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