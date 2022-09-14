Ura.ru: названы продукты с опасным количеством сахара | 360°

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Ura.ru: названы продукты с опасным количеством сахара

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Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с Ura.ru назвал продукты с опасным количеством сахара.

По словам эксперта, много сахара содержится в киселях, соках, быстрорастворимом какао, сладких молочных изделиях.

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«Рекомендованное ВОЗ потребление глюкозы в сутки составляет 50-60 граммов, то есть 12 чайных ложек сахара. Этот показатель рассчитан на основе научных исследований. По различным данным, в среднем обычный взрослый человек потребляет от 80 до 100 граммов в сутки, то есть до 20 ложек, что существенно превышает и нормы, и энергетические потребности. Много сахара содержится в фабричных киселях, фруктовых напитках, быстрорастворимом какао, сладких молокосодержащих продуктах, в варенье, мороженом, конфетах и шоколаде, кроме горького. И его также необходимо учитывать, что мало кто делает на практике», — отметил Токарев.

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Доктор наук напомнил, что повышенное содержание сахара в крови опасно развитием сердечно-сосудистых, эндокринных и других хронических неинфекционных заболеваний.

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