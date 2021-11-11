Уральский чиновник посоветовал антипрививочникам уехать из России

Вице-мэр Каменска-Уральского Денис Нестеров нелестно высказался о противниках вакцинации. Чиновник предложил им покинуть Россию, о чем написал сайт E1.Ru.

Такой совет антиваксерам Нестеров дал в ходе прямой трансляции на YouTube-канале местной каменской телекомпании 9 ноября, запись которой после удалили. Категоричное решение прозвучало в ответ на вопрос жительницы города о том, почему вакцинация становится обязательной.

«Если мы прошли вакцинацию и ревакцинацию, мы действуем в соответствии с теми правилами, которые установлены в РФ, Свердловской области и Каменске-Уральском. А почему рядом со мной те люди, которые не хотят выполнять эти правила? Не хотите выполнять правила — переезжайте», — сказал Нестеров.

После уральский мэр Алексей Герасимов объяснил его слова, назвав их неправильными и вырвавшимися у его коллеги из-за эмоций. Но глава Каменска-Уральского не стал отрицать, что каждый член общества несет ответственность не только за себя, но и за окружающих, в том числе когда речь касается противодействия коронавирусу.