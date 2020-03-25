Уральские заводы перевели пожилых сотрудников на удаленку

Для сотрудников старше 60 лет на уральском заводе химического машиностроения («Уралхиммаш») из-за пандемии коронавируса будут созданы изолированные рабочие места. Подобная мера будет принята и на других заводах региона.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Уралхиммаша», специфика работы некоторых возрастных сотрудников предприятия не позволяет перевести их на удаленную работу. Поэтому было решено создать для них изолированные рабочие места.

Работников категорий «руководитель, специалист, служащий» готовят к переходу на дистанционную форму работы.

«Оплата труда при работе на удаленном доступе будет производиться в соответствии с положениями трудового договора. Но при этом будет организован контроль объема и качества выполненных сотрудником работ», — заявили в заводской пресс-службе.

На удаленную работу будут переведены сотрудники уральского завода тяжелого машиностроения (УЗТМ, «Уралмашзавод»). Речь идет о бухгалтерах, менеджерах по продажам, специалистах по закупкам и экономистах. Уже сейчас в таком режиме на заводе работают около 90 человек.

Изданию также стало известно, что гендиректор управляющей компании отменил командировки сотрудников в зарубежные страны.

Сотрудники уральских заводов сообщили URA.RU, что опасаются возможного изменения оплаты труда. Несмотря на обещания руководства, они боятся потерять в зарплате, ведь некоторым придется оформлять допсоглашения.

Минтруд РФ рекомендовал всем компаниям перевести работников на удаленную форму работы. При этом в ведомстве подчеркнули, что размер оплаты труда меняться не должен, так как место выполнения рабочих заданий на него не влияет.